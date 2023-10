Beleggers kijken uit naar belangrijk banenrapport uit VS

De aandacht van beleggers is vrijdag hoofdzakelijk gericht op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat in de middag wordt gepubliceerd. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om de rente verder te verhogen en ook langer op een hoog niveau te houden.

Eerder deze week kwam nog een beter dan verwacht cijfer naar buiten over de vacatures in de Verenigde Staten. Daardoor werd de rentevrees aangewakkerd. Wel kwam woensdag dan juist weer een tegenvallend cijfer van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven.

In Aziƫ waren overwegend groene cijfers te zien in aanloop naar het banenrapport. De Hang Seng in Hongkong steeg 1,5 procent en de All Ordinaries in Sydney en de Kospi in Seoul klommen tot 0,4 procent. De Nikkei in Tokio stond echter 0,3 procent lager.

De openingsindicatoren wijzen op kleine plussen voor de Europese beurzen. Op donderdag lieten de hoofdgraadmeters in Parijs en Londen winsten tot 0,6 procent zien, maar de DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent. De Amsterdamse AEX ging de handel uit met een winst van 0,1 procent op 721,75 punten.

Uit Duitsland werden gegevens gemeld over de fabrieksorders. Die gingen in augustus met 3,9 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder, toen de orders nog meer dan 11 procent daalden.

Mogelijk kunnen de chipbedrijven op het Damrak bewegen op omzetcijfers van de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML. De omzet van TSMC ging in het derde kwartaal met 11 procent omlaag tot omgerekend 17 miljard dollar, vanwege een zwakkere vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones en computers.

Olie- en gasconcern Shell kwam met een update over de gang van zaken in het derde kwartaal, met onder meer cijfers over de productie en gashandel. Shell heeft naar verwachting geprofiteerd van de gestegen energieprijzen in de afgelopen periode vergeleken met het tweede kwartaal. De volledige resultaten worden op 2 november gepubliceerd.

De olieprijzen gingen deze week wel hard omlaag door signalen over een zwakkere vraag. Op woensdag was zelfs de scherpste prijsdaling in ruim een jaar tijd te zien. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vrijdagochtend licht hoger op 82,38 dollar, Brentolie was vrijwel vlak op 84,09 dollar.

De euro was 1,0535 dollar waard, net als bij het slot van de Europese handel donderdag.