Europese gasprijzen stijgen na nieuwe staking in lng-fabrieken

De gasprijzen in Europa zijn vrijdag gestegen nadat medewerkers van Australische fabrieken van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) hadden aangekondigd opnieuw te gaan staken. De gasprijzen stegen met 1,6 procent naar 36,78 euro per megawattuur. De vorige staking afgelopen maand leidde ook tot hogere gasprijzen.

De nieuwe werkonderbrekingen vergroten het risico op verstoringen in de gasleveringen. Australië is namelijk een van de grootste gasleveranciers van de wereld en in onder meer Europa is er meer vraag naar gas nu het kouder wordt. Australië levert niet direct aan Europa, maar krapper aanbod van lng kan wel leiden tot meer concurrentie op de gasmarkt.

De gasprijzen waren gedaald toen eind vorige maand bekend was geworden dat de medewerkers in de Australische fabrieken weer aan het werk gingen. Maar nu er weer stakingen lijken te komen, gaan de prijzen dus weer omhoog. De twee fabrieken waar werknemers het werk neerleggen zijn samen goed voor ongeveer 7 procent van het wereldwijde aanbod van lng.

De werknemers willen weer staken omdat ze meer loon en betere arbeidsomstandigheden willen van hun werkgever Chevron. Eind september leek het erop dat Chevron en de vakbonden het eens waren geworden over onder meer een loonsverhoging en een betere baangarantie. De bonden vinden nu echter dat het bedrijf niet genoeg moeite doet om tot een akkoord te komen en besloten het werk weer neer te leggen.

Chevron heeft nog niet gereageerd op een verzoek van Bloomberg om een reactie. Donderdag zei het bedrijf nog dat het een zinvol gesprek had gehad met werknemers over het formaliseren van een ​​overeenkomst.