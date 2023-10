LTO: daling melkproductie bij melkveehouderijen door blauwtong

Melkveehouderijen zien door de uitbraak van het blauwtongvirus dat de melkproductie bij koeien daalt. Het virus treft met name schapen, maar ook de melkveehouderijen ervaren in toenemende mate de gevolgen van de uitbraak van de ziekte.

Hoe sterk de daling van de melkproductie precies is, kan Heleen Prinsen, diergezondheidsspecialist bij landbouworganisatie LTO Nederland, niet zeggen. “Wat we horen is dat het op sommige bedrijven gaat om een afname van 2 tot 4 liter melk per zieke koe, bij andere om een afname van 50 procent.”

Blauwtong wordt overgebracht door knutten, hele kleine steekvliegjes. De zieke koeien hebben onder andere last van zweren aan de bek, korsten op de neus en een verminderde eetlust. Hierdoor vermageren ze en produceren ze minder melk, legt de specialist van LTO uit.

Op hoeveel melkveehouderijen het virus al is uitgebroken, is nog onduidelijk. “We lopen achter de feiten aan. De bekende cijfers zijn de bevestigde gevallen, maar ik denk dat het er veel meer zijn”, zegt Prinsen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA houdt dagelijkse cijfers bij over bedrijven die melding hebben gedaan van blauwtong onder dieren op hun bedrijf. Donderdagavond werd bekend dat al 1102 veebedrijven melding hebben gedaan van blauwtong. Daarvan betreft het overgrote deel zieke schapen.

Bij schapen zijn de symptomen van blauwtong “vele malen erger” dan bij melkvee, benadrukt Prinsen. “Een hoge sterfte door blauwtong zoals bij de schapen gaan we bij melkvee niet krijgen.”

Niet alleen melkveehouderijen ervaren de gevolgen van de blauwtonguitbraak, ook vleeskoeien worden ziek, zegt Prinsen.