Michelin-inspecteurs gaan ook hotels beoordelen

Michelin gaat voortaan ook hotels beoordelen. De inspecteurs van de Franse bandenmaker gaan voortaan “de meest uitzonderlijke hotels ter wereld” aanwijzen, niet met sterren, maar met een “sleutel”.

Onduidelijk is nog hoeveel sleutels een hotel kan krijgen. In de restaurantbeoordelingen geeft één ster aan dat een plaats “een stop waard” is, twee “een omweg waard” en drie “een bijzondere reis waard”.

Na 123 jaar restaurants te hebben aanbevolen, wil Michelin nu de reismarkt gaan veroveren. De inspecteurs gaan hotels beoordelen op basis van locatie, service en comfort, architectuur en interieurdesign, en prijs-kwaliteitverhouding. De eerste Michelin-sleutels zullen volgend jaar worden toegekend aan een vooraf geselecteerde groep van 5300 hotels in 120 landen.

De stap komt niet helemaal als een verrassing. Vijf jaar geleden nam het Franse concern al de boekingswebsite Tablet Hotels over. Klanten kunnen straks ook op de website van de Michelingids een hotel reserveren.

Michelin gaat op de hotelmarkt de strijd aan met concurrenten als ‘World’s 50 Best’ en ‘La Liste’, die naast restaurant-ranglijsten ook hotelbeoordelingen publiceren. De internationale reputatie van de Michelingids moet daarbij gaan helpen, zegt directeur Gwendal Poullennec. “De Michelin-sleutel is een duidelijke, betrouwbare indicatie voor reizigers.”

De hotelinspecteurs van Michelin zullen, net als hun restaurantcollega’s, incognito hun werk doen en gewoon de rekening betalen voor een overnachting. Er is dus er is geen sprake van “commerciële vooringenomenheid”, aldus Poullennec. De inspecteurs van ‘World’s 50 Best’ verblijven gratis in de hotels die ze moeten beoordelen.