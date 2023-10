Rusland heft verbod op export van diesel over zee op

De Russische regering heeft het vorige maand ingestelde verbod op de export van diesel over zee opgeheven. De export kan worden hervat op voorwaarde dat de brandstof via pijpleidingen wordt vervoerd naar zeehavens. Ook moet minstens de helft van de dieselproductie beschikbaar zijn voor de binnenlandse markt.

Dit heeft de Russische overheid in een bericht op het eigen Telegram-kanaal bekendgemaakt. Het verbod was ingegaan op 21 september. De beperkingen voor de export van benzine blijven nog steeds van kracht.

Rusland is de grootste dieselexporteur ter wereld. Moskou stelde het exportverbod in omdat het in eigen land zou kampen met brandstoffentekorten. Maar de maatregel werd in Europa vooral gezien als vergelding voor de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

Nadat de Europese Unie de import van Russische brandstof had verboden, verlegde Rusland de Europese export van diesel en andere brandstoffen naar Brazilië, Turkije, verschillende Noord- en West-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten.