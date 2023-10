Suikerprijs stijgt naar hoogste niveau in meer dan tien jaar

Suiker is in een maand tijd bijna 10 procent duurder geworden. Daarmee was de prijs van suiker in september op het hoogste niveau in meer dan tien jaar tijd, meldt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De hoge suikerprijzen komen door toenemende zorgen over krappe suikervoorraden.

Twee belangrijke suikerproducenten, Thailand en India, hebben dit seizoen namelijk last van uitzonderlijke droogte door weerfenomeen El Niño, zegt de FAO. In India is tijdens de jaarlijkse moesson de minste regen gevallen in vijf jaar tijd, waardoor de oogst tegen zal vallen.

Dat vergroot zorgen over de suikerexport van dit oogstseizoen. India zou die export willen beperken om de toevoer en prijzen op de binnenlandse markt onder controle te houden met het oog op de nationale verkiezingen volgend jaar.

Verder zijn de wereldwijde voedselprijzen in september gestabiliseerd op het laagste punt in meer dan twee jaar. Dat komt door verbeterde voorraden van oliehoudende zaden en sommige graansoorten die het tekort aan suiker opvingen. Dankzij een goede oogst van zonnebloemen rond het Zwarte Zeegebied en palmgewassen in Zuidoost-Azië zijn de prijzen in september bijna 4 procent gedaald.