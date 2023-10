Vakbonden: staking werknemers bij voedingsbedrijf Cargill

Werknemers van voedings- en grondstoffenbedrijf Cargill hebben vrijdag op meerdere locaties het werk neergelegd. Volgens vakbonden FNV en CNV is Cargill niet ingegaan op een ultimatum dat donderdagavond laat verliep. “We hebben afgelopen dagen helaas geen beweging gezien van de directie. Dat betekent dat de aangekondigde staking doorgaat”, aldus CNV-onderhandelaar Mirjam van Leussen.

Het werk is voor onbepaalde tijd neergelegd bij de locaties van Cargill in de Botlek, Sas van Gent, Bergen op Zoom en Amsterdam. Cargill is onder meer actief in de handel in graan en andere landbouwproducten. “Sommige productielijnen zijn echt helemaal stilgelegd”, zegt FNV-bestuurder Nurettin Altundal. “Dit gaat het bedrijf echt pijn doen. We gaan ervan uit dat ze snel weer met ons aan tafel gaan.”

De cao bij Cargill verliep per 1 augustus 2023. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn op 13 september stukgelopen. De bonden stellen dat het laatste bod van Cargill veel te laag is. Ze willen een grotere loonsverhoging plus 100 euro per maand. Ook zijn er eisen rond onder meer winstdeling, stagevergoedingen en 5 mei als extra feestdag.

“Voor een bedrijf dat het fiscale jaar afsloot met een omzet van 177 miljard euro en een winst van zo’n 20 miljard euro gaat er wel een heel karig deel naar de werknemers. Terwijl de waarden van de aandelen Cargill vorig jaar zijn gestegen, wil het bedrijf de bestaande cao-afspraken en het sociaal plan versoberen. Dat valt bij werknemers echt helemaal verkeerd”, zegt Van Leussen van CNV.