Worstelend Duits mkb vindt dat overheid problemen in stand houdt

Duitse midden- en kleinbedrijven vinden het de schuld van de overheid dat de energiekosten nog altijd zo hoog zijn. Volgens de voorzitter van de Duitse mkb-vereniging, Christoph Ahlhaus, gebruiken de beleidsbepalers in het land de dure energie om duurzaamheidsmaatregelen af te dwingen. “Maar dat kan Duitsland niet alleen”, zegt de belangenbehartiger.

Ahlhaus wil dan ook dat de overheid snel ingrijpt, maar de beloofde steun van bondskanselier Olaf Scholz laat nog op zich wachten. “De Duitse regering moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we niet de zieke man van Europa worden”, zei de voorzitter over de verzwakte status van de grootste economie van Europa. Ahlhaus vindt overigens niet dat zijn land nu al ‘ziek’ is, ook al koerst het af op een heel kalenderjaar van economische krimp.

De Duitse mkb’ers hebben niet alleen last van de dure energie, maar ook van verstoringen en economische tegenvallers bij de belangrijke handelspartner China. Voor kleinere ondernemingen is het moeilijker om te veranderen van toeleverancier dan bij grote concerns, weet Ahlhaus. Bedrijven zouden er volgens hem goed aan doen om zich meer te richten tot Afrikaanse landen.

De voorzitter vindt dat Duitsland meer moet inzetten op andere vormen van ondernemen dan de zware industrie en chemische sector. Daar hebben de bedrijven wel een investeringsplan vanuit de overheid voor nodig, aldus Ahlhaus. Het Duitse mkb is goed voor 60 procent van de banen in het land en de helft van de economie.