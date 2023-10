Harvard-hoogleraar Claudia Goldin wint Nobelprijs voor Economie

Claudia Goldin, hoogleraar economie op de universiteit van Harvard, heeft de Nobelprijs voor de Economie gewonnen. De Amerikaanse krijgt deze belangrijke wetenschapsprijs omdat ze het eerste uitgebreide onderzoek deed naar hoeveel vrouwen in ruim twee eeuwen hebben gewerkt en hoeveel zij verdienden, meldt de Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maandag.

Haar onderzoek laat volgens de academie zien hoe en waarom vrouwen meer gingen werken en verdienen, waarom vrouwen minder verdienden dan mannen en hoe dit is veranderd. Voor de samenleving is het belangrijk om de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt te begrijpen, zegt commissievoorzitter Jakob Svensson van de Nobelprijs voor de Economie. “Dankzij Claudia Goldins baanbrekende onderzoek weten we nu veel meer over de onderliggende factoren en welke barrières we in de toekomst misschien moeten aanpakken.”

De Nobelprijs voor de Economie is niet een van de prijzen die Alfred Nobel in zijn testament beschreef. De prijs werd bedacht in 1968 toen de Riksbank, de Zweedse centrale bank, driehonderd jaar bestond. Dit is de laatste Nobelprijs die wordt toegekend. Vorige week werden de winnaars van de andere prijzen al bekend.