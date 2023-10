ING weigert in Duitsland klanten zonder duurzaamheidsplannen

De Duitse tak van ING weigert zakelijke klanten die niet voldoende kunnen uitleggen hoe zij gaan verduurzamen. Dit kost het financiële concern geld omdat het klanten misloopt. Maar volgens Eddy Henning, in Duitsland verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van ING, levert het ook genoeg op. “Als ik terugkijk naar bedrijven waar we niet mee in zee wilden, zijn ze inmiddels echt veranderd”, zei Henning tegen persbureau Bloomberg.

Volgens de hooggeplaatste functionaris is het aantal afwijzingen per jaar op een hand te tellen. “Maar het werkt niet voor ons als klanten geen visie hebben over hoe ze gaan verduurzamen. Soms betekent dat dat je weg moet lopen”, aldus Henning.

Vorige week werd uit het jaarlijkse klimaatrapport van de bank duidelijk dat ING nog altijd meer activiteiten financiert die niet duurzaam zijn dan activiteiten die dat wel zijn. Volgens topman Steven van Rijswijk is dat “een weerspiegeling van de huidige economie”, die nog steeds afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Vanuit klimaatbewegingen klinkt regelmatig kritiek op de activiteiten van ING. Dat geldt overigens ook voor andere banken.

ING Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.