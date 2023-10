BuZa: bezig met inventarisatie Nederlandse bedrijven in Israël

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is aan het inventariseren hoeveel Nederlandse bedrijven er op dit moment in Israël gevestigd zijn. Daarvan is nu geen compleet overzicht, zegt een woordvoerder.

“In z’n algemeenheid geldt dat bedrijven niet verplicht zijn om zich bij de ambassade te melden”, licht de woordvoerder van het ministerie toe. Wel zijn er contacten met ondernemers in Israël, maar een volledig overzicht ontbreekt. Op dit moment onderzoekt Buitenlandse Zaken om hoeveel bedrijven het gaat.

Philips, met een kleine 1400 werknemers in het land, heeft zijn personeel in Israël al opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken vanwege de aanval van Hamas vanuit de Gazastrook afgelopen zaterdag. Het zorgtechnologieconcern heeft een fabriek en een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het land. “Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van onze medewerkers”, zei een woordvoerder van Philips maandag. Ook ASML heeft ongeveer vijftig werknemers in het land, die werkzaam zijn als ingenieurs in een chipfabriek. Het is nog onbekend of die daar blijven.

Voedingsmiddelenconcern Unilever wil niks zeggen over de situatie in Israël.