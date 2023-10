CBS bevestigt afkoeling inflatie tot laagste niveau sinds 2016

Consumentengoederen en -diensten waren in september 0,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle inflatieraming. Het is de kleinste gemiddelde prijsstijging sinds september 2016. In augustus bedroeg de inflatie nog 3 procent.

De afname van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkelingen van energie. Sinds januari dalen de prijzen van energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming, al gestaag. In september was energie ruim 57 procent goedkoper dan in september vorig jaar. In augustus waren de prijzen bijna 47 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. In september waren motorbrandstoffen 5,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In augustus waren motorbrandstoffen nog 0,6 procent goedkoper dan in augustus 2022. In september kostte een liter benzine gemiddeld 2,12 euro, een liter diesel 1,91 euro. In augustus was dit respectievelijk 2,08 euro en 1,82 euro per liter.

Zonder de sterk schommelende prijzen van energie en motorbrandstoffen kwam de inflatie uit op 5,5 procent. In augustus was dat 6,4 procent.

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. Volgens die methode waren consumentengoederen en -diensten in Nederland in september 0,3 procent goedkoper dan vorig jaar. In augustus waren de prijzen nog 3,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De inflatie in de eurozone daalde van 5,2 procent in augustus naar 4,3 procent in september.