Energiecrisis zorgt voor veel meer zonnepanelen op daken

Het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken is snel gegroeid. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was de toename vorig jaar extra groot vanwege het dure gas door de oorlog in Oekraïne. Huishoudens en kleine bedrijven gingen op zoek naar duurzamere en goedkopere alternatieven, waardoor zij ruim 50 procent meer zonne-energie opwekten dan een jaar eerder.

Sinds 2019 is de hoeveelheid opgewekte stroom uit zon meer dan verdrievoudigd, vergeleken met 2021 was de totale groei een kleine 30 procent. Nederland heeft op Europees niveau per hoofd van de bevolking de grootste hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn inmiddels ruim 2 miljoen daken van woningen bedekt.

Nieuwsuur meldde vorige week op basis van een rondgang onder installateurs wel dat er sinds de zomer een terugval is in het aantal aanvragen voor zonnepanelen. Mogelijk speelt de gedaalde energieprijs daar een rol bij. Ook is de Tweede Kamer van plan om de salderingsregeling af te schaffen. Dankzij de regeling krijgen huishoudens geld terug voor de hoeveelheid opgewekte zonnestroom die zij niet verbruiken.

De RVO verwacht hoe dan ook dat de hoeveelheid zonne-energie tot 2025 zal groeien tot een kleine 31 gigawattpiek, van 19 GWp eind vorig jaar. Volgens de overheidsdienst is zonder grote aanpassingen al 8 procent van het oppervlak van alle daken en parkeerplaatsen zonder aanpassingen geschikt voor zonnepanelen, wat al goed is voor 13 GWp aan zonne-energie.

Nederland haalde vorig jaar 15 procent van het totale elektriciteitsgebruik uit zonne-energie.