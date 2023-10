Energieverbruik per persoon gedaald tot laagste niveau sinds 1970

Het energieverbruik per Nederlander is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 1970, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit komt volgens het CBS vooral omdat mensen minder gas verbruikten vanwege de oorlog in Oekraïne.

De oorlog begon vorig jaar februari en zorgde voor flink hogere energieprijzen. Zo lieten sommige mensen hun verwarming uit of stelden hem minder hoog in uit angst voor een hoge energierekening. Vorig jaar zomer piekte de gasprijs naar 345 euro per megawattuur. Inmiddels zijn de energieprijzen flink gedaald.

Het energieverbruik per persoon was tussen 1995 en 2010 het hoogst. Sindsdien is het verbruik gedaald doordat woningen en auto’s energiezuiniger werden. Zo gaan steeds meer woningen van het gas af en stappen in plaats daarvan over op duurzamere energiebronnen zoals aardwarmte. Mensen verbruiken ook minder energie vanwege de wat mildere winters de laatste jaren. Afgelopen jaar lag het energieverbruik op 154 gigajoule per persoon. Het jaar daarvoor was dit nog 173 gigajoule.

Verder werd Nederland afhankelijker van gas uit het buitenland omdat de gaswinning in Groningen werd afgebouwd. Begin deze maand is de gaswinning helemaal gestopt vanwege de risico’s op aardbevingen in die regio en de schade voor de mensen die daar wonen. De gaskraan kan komend jaar wel weer open gaan als er in de winter meer gas nodig is.