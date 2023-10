Amerikaans inflatiecijfer centraal op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het nieuwe inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve de rente bij de volgende tweedaagse vergadering, die eind deze maand begint, wel of niet zal gaan verhogen.

Bij het vorige rentebesluit besloot de Amerikaanse centrale bank voor de tweede keer dit jaar een rentepauze te houden. Wel bleef de deur open voor een verdere renteverhoging later dit jaar. Uit de notulen van die laatste rentevergadering, die woensdag werden vrijgegeven, kwam naar voren dat de beleidsmakers van de centrale bank het eens waren dat het rentetarief voorlopig hoog moet blijven om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent. Over een verdere renteverhoging zijn de meningen van de beleidsmakers verdeeld.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hogere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken kleine winsten te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag omhoog. Vooral de grote vier Chinese banken lieten stevige winsten zien nadat bekend werd dat het Chinese staatsinvesteringsfonds belangen heeft genomen in deze banken. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,1 procent en de beurs in Shanghai klom 0,7 procent. De Nikkei in Tokio sloot 1,8 procent hoger.

Op het Damrak kwamen apothekersbedrijf Fagron en snellaadbedrijf Fastned met resultaten. Fagron zag de omzet in het derde kwartaal met 11 procent groeien tot 191 miljoen euro. Het bedrijf sprak daarbij van aanhoudend sterke prestaties in Noord-Amerika en solide herstel in Latijns-Amerika. Voor het hele jaar rekent Fagron op een omzet van tussen de 750 miljoen en 770 miljoen euro.

Fastned zag de laadomzet in het afgelopen kwartaal met 51 procent toenemen. Ook de brutowinst nam fors toe. Het bedrijf sprak van een succesvol kwartaal, waarin er één miljoen laadsessies plaatsvonden in het netwerk. Ook nam de gemiddelde bezettingsgraad van de laadstations van het bedrijf toe.

Wetenschappelijk uitgever Brill liet weten een overeenstemming te hebben bereikt met De Gruyter over een overnamebod. Het Duitse familiebedrijf biedt 27,50 euro per aandeel Brill. Het bod heeft een waarde van ongeveer 51,5 miljoen euro.

De euro was 1,0631 dollar waard, tegenover 1,0613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 82,91 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 85,36 dollar per vat.