IMF-bewindvoerder vreest sociaal probleem door krappe huizenmarkt

Nederland dreigt door de afnemende betaalbaarheid van woningen met een sociaal probleem te maken te krijgen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in gesprek met het ANP.

Hij vreest dat “grote groepen van de bevolking” het gevoel krijgen dat ze geen kans meer maken op het kopen van een huis, nu de prijzen na maanden van daling weer opkrabbelen. Tegelijkertijd kunnen veel mensen door de hogere hypotheekrente minder lenen voor een hypotheek.

“Je krijgt in eerste instantie het gevoel: dat is goed nieuws. Maar daar moeten we voorzichtig mee zijn”, zegt Hilbers bij de jaarvergadering van het IMF over het opnieuw oplopen van de huizenprijzen. “Die stijging komt vooral door de schaarste op de markt. Het is een combinatie van én hogere prijzen én een hoge rente, waardoor de betaalbaarheid van huizen afneemt.”

De gevolgen van deze ontwikkeling op de woningmarkt moeten volgens Hilbers niet worden onderschat. “De uitkomst is niet direct erg voor woningbezitters, maar wel voor mensen die nu een huis willen kopen.” Als starters op de woningmarkt langdurig buiten de boot vallen, kan dat bijvoorbeeld spanningen geven binnen huishoudens en leiden tot groeiende ontevredenheid, stelt de IMF-bestuurder. Die onvrede zou er volgens hem ook toe kunnen leiden dat mensen hervormingen niet meer zo makkelijk accepteren. “Dit probleem is overigens niet beperkt tot Nederland en het IMF heeft er onlangs ook in internationaal verband op gewezen.”

De beste oplossing om onrust te voorkomen, is meer huizen bijbouwen, aldus Hilbers. De bouwproductie is de laatste tijd naar zijn mening “duidelijk niet voldoende”. Voor de overheid gaat het om een ingewikkelde kwestie, erkent hij. “Er komt veel bij kijken, bijvoorbeeld ook ruimtelijke planning en milieuregels. Men zou nog eens heel goed moeten kijken of er toch geen oplossingen zijn.”

Nederland kampt al langer met een woningtekort en dat dreigt steeds groter te worden. Makelaarsorganisatie NVM stelde onlangs in haar kwartaalbericht dat het tekort inmiddels is opgelopen van 315.000 woningen een jaar geleden, naar 390.000 nu. “Dat zijn 826.800 woningzoekenden, waar geen woning voor beschikbaar is”, aldus de NVM.

De makelaars merken dat de vraag naar woningen groeit, terwijl er minder woningen te koop staan en steeds meer nieuwbouwprojecten worden uitgesteld. Het kabinet kwam eerder met het streven om in Nederland per jaar 100.000 woningen bij te bouwen. Maar die doelstelling blijft vooralsnog ver buiten bereik.