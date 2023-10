Inflatie Verenigde Staten blijft onveranderd op 3,7 procent

Amerikaanse consumenten waren in september 3,7 procent duurder uit dan een jaar eerder. Daarmee is de inflatie van de afgelopen maand even hoog als in augustus, meldt het statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

De gemiddelde prijsstijging in september ten opzichte van de voorgaande maand zwakte af naar 0,4 procent. In augustus werden producten en diensten in doorsnee 0,6 procent duurder ten opzichte van juli.

De kerninflatie, waar de sterk schommelende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen uit zijn gefilterd, bleef op maandbasis gelijk. Centrale bankiers kijken voor hun rentebeleid met extra aandacht naar dit cijfer.

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, heeft met een ongekende reeks renteverhogingen de afgelopen anderhalf jaar geprobeerd de inflatie omlaag te krijgen naar 2 procent. De geldontwaarding werd de afgelopen maanden minder hevig, dus liet de Fed de rente bij de recentste beleidsvergadering onveranderd. Wel hielden beleidsmakers van de Fed de mogelijkheid van nog een renteverhoging in 2023 open.