Nederlandse export groeit weer na maanden van krimp

Nederlandse bedrijven exporteerden in augustus meer goederen dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om een stijging van 0,6 procent. De groei volgt op een paar maanden van krimp. Volgens het statistiekbureau nam vooral de export van machines, apparaten en transportmiddelen toe. Er werden echter minder chemische producten en voedings-en genotmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder.

De totale import van goederen daalde in augustus met 6,2 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,2 procent in juli. Verder merkt het CBS op dat de omstandigheden voor de export in oktober iets minder ongunstig zijn dan in augustus. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen, ofwel de valutakoersen gecorrigeerd voor de stijging van het prijspeil van de exportgoederen, minder ongunstig was. Het oordeel van de Nederlandse en Europese industriële ondernemers over de buitenlandse orders verslechterde echter.

Eerder meldde het CBS al dat Nederland in de eerste zeven maanden van het jaar minder goederen heeft geëxporteerd naar Duitsland, de belangrijkste handelspartner van ons land. Duitsland, de grootste economie van Europa, importeerde ook minder producten uit andere landen.