EU-landen stemmen over langer toestaan omstreden onkruidverdelger

De EU-landen stemmen vrijdag over het nog eens tien jaar toestaan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. Maar de kans is groot dat er nog geen beslissing valt.

Over het bestrijdingsmiddel, bekend als het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver zoals de bij en nog tal van andere diersoorten ernstig in het nauw brengen.

Het kabinet kreeg van een bezorgde Tweede Kamer de opdracht tegen de verlenging te stemmen. Maar het weigert dat, tot woede van de Kamer. Ook al lijkt de stemming niet anders uit te vallen als Nederland zich inderdaad daarvan onthoudt, zoals het kabinet van plan is.

Om de verlenging tegen te houden zijn minstens vijftien EU-lidstaten nodig, die samen ook nog eens minstens 65 procent van de EU-bevolking uitmaken. Dat lijkt uit zicht. Veel Zuid- en Oost-Europese lidstaten hebben zich er al achter geschaard.

Om de langere toelating goed te keuren is zo’n royale meerderheid eigenlijk ook vereist, maar toch kan die ook zonder doorgaan. Als de stemming onbeslist is, ook in een tweede ronde over een paar weken, is het aan de Europese Commissie. Die heeft de verlenging voorgesteld.

Onder andere milieu- en patiƫntenorganisaties drongen de afgelopen tijd aan op een glyfosaatverbod. Meerdere deskundigen pleitten er vorige week voor tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. In elk geval tot er meer duidelijk is over hoe schadelijk het middel precies is. Bij twijfel niet inhalen, meende hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc met een verwijzing naar onderzoeken over een mogelijk verband met de ziekte van Parkinson.

Hoogleraar Violette Geissen van Wageningen University & Research (WUR) waarschuwde dat mensen nu volop in aanraking komen met glyfosaat. De stof kan bij mensen leiden tot veranderingen in de darmflora, zei ze. In de bodem tast de verdelger bovendien microben aan die hard nodig zijn. Ook zij is het oneens met een verlenging van de vergunning.