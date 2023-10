Gokbedrijf Malta vecht ‘buitensporige’ miljoenenboete Ksa aan

Het op Malta gevestigde gokbedrijf LCS vecht de miljoenenboete aan die het opgelegd heeft gekregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Het bedrijf noemt het bedrag dat het moet betalen “buitensporig”.

LCS was zonder vergunning begin 2022 op de Nederlandse gokmarkt actief met de website sonsofslots.com. Het had daarvoor van de Ksa al een dwangsom opgelegd gekregen. Daarna zegt het bedrijf meteen actie te hebben ondernomen: “We hebben met succes maatregelen genomen om te voorkomen dat Nederlandse klanten zich op onze platforms registreren.”

Op 14 september 2022 werden alle activiteiten in Nederland gestaakt. LCS vindt dat het hiermee de regelgeving in Nederland heeft nageleefd en begrijpt niet waarom het ruim een jaar later alsnog ruim 2 miljoen euro moet betalen.

LCS vecht ook de hoogte van de boete aan. Bij het vaststellen van de boete kijkt de Kansspelautoriteit onder meer naar de in Nederland behaalde omzet. LCS beweert al te hebben aangetoond dat de door Ksa geraadpleegde cijfers niet kloppen.

Ksa-bestuursvoorzitter René Jansen liet al eerder weten dat illegale gokaanbieders die hun activiteiten staken, niet moeten denken dat ze daarmee hun straf hebben “afgekocht”.