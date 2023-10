Hypotheker: hypotheekaanvragen terug op niveau van jaar geleden

Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal teruggekeerd op het niveau van een jaar geleden, meldt De Hypotheker. Het totale aantal hypotheekaanvragen lag in het afgelopen kwartaal 1 procent hoger in vergelijking met vorig jaar. In het tweede kwartaal was nog sprake van een daling van het aantal aanvragen met maar liefst 31 procent. Het herstel op de huizenmarkt lijkt zich volgens de hypotheekorganisatie dan ook door te zetten.

Vooral het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning is flink gestegen. Hierbij is de positie van starters sterk verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. In de categorie huizenkopers tot 35 jaar is sprake van een stijging van 26 procent. Bij de hogere leeftijdscategorieën is sprake van een bescheiden stijging.

Nu de woningmarkt weer wat herstelt, is er ook sprake van een lichte stijging van de huizenprijzen. Zo wordt zelfs weer vaker boven de vraagprijs geboden en worden huizen sneller verkocht. Dit is volgens De Hypotheker terug te zien in de hoogte van het gemiddelde hypotheekbedrag. Deze bedraagt nu 316.000 euro, een stijging van 2 procent in vergelijking met vorig jaar. Op jaarbasis is dit de eerste stijging van het hypotheekbedrag in anderhalf jaar tijd. De hypotheekrente is wel weer licht aan het stijgen, maar door inkomensgroei kan ook meer worden geleend.

Zeven op de tien hypotheekaanvragen waren in het derde kwartaal bedoeld voor de aankoop van een woning. Vorig jaar was dat nog 62 procent. Hoewel de huizenmarkt nog altijd krap is en de hypotheekrente op dit moment licht stijgt, zijn er meer huizenkopers actief op de woningmarkt. Dat geldt vooral voor jonge huizenkopers tot 35 jaar. Het aandeel in deze categorie is in één jaar met 6 procentpunt gestegen naar 54 procent en vertegenwoordigt inmiddels ruim de helft van de hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning.

Terwijl het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning stijgt, laten andere typen hypotheken juist dalingen zien. Zo is het aantal aanvragen voor woningverbetering met 16 procent afgenomen op jaarbasis. Door de hogere hypotheekrente is het duurder om de woning te verbouwen of verduurzamen. Ook de oversluitmarkt blijft in het derde kwartaal door de rentestijgingen zeer klein. Dat aandeel bedroeg slechts 5 procent.