Bloomberg: nog geen overeenstemming verkoop Duitse deel TenneT

Het plan van Berlijn om de Duitse activiteiten van het Nederlandse staatsbedrijf TenneT over te nemen stuit op politieke hindernissen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daardoor loopt de deal, die deze maand gesloten zou worden, vertraging op.

Volgens de bronnen zijn de Duitse en Nederlandse regering het nog niet eens over onder meer de prijs van het elektriciteitsnet van netbeheerder TenneT. Daarbij worstelt Berlijn met verschillende opvattingen over hoe het netwerk moet worden gestructureerd na de overname.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Financiën zei dat de onderhandelingen gaande zijn en weigerde verder commentaar te geven tegen persbureau Bloomberg. Ook een woordvoerder van Tennet wil niet ingaan op de onderhandelingen, evenals vertegenwoordigers van de Duitse ministeries van Financiën en Economie.

De deal maakt deel uit van de maatregelen om betaalbare stroom in eigen land veilig te stellen. Het land was sterk afhankelijk van Russisch gas, maar dat is weggevallen door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast wil Duitsland in 2045 klimaatneutraal zijn en minder gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Dat vergt een enorme investering in het elektriciteitsnet om de industriële kerngebieden in het zuiden van het land te koppelen met schone energiebronnen elders.