Poolse zloty stijgt na voorspelde winst pro-Europese partijen

De waarde van de Poolse munt, de zloty, is maandag gestegen na de voorspelde verkiezingswinst voor de pro-Europese oppositiepartijen, waaronder de liberale Burgercoalitie (KO) van oud-premier Donald Tusk. Volgens de exitpolls zouden die partijen samen een meerderheid halen en in een coalitie de volgende regering kunnen vormen.

De zloty ging maandagochtend bijna 2 procent omhoog in waarde tegenover de euro. Analisten denken dat ook de aandelenbeurs in Polen hoger kan openen.

De conservatieve regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) blijft volgens de exitpoll wel de grootste partij, maar behaalt geen meerderheid meer. Dinsdag moet de verkiezingsuitslag definitief bevestigd worden.

Met de winst voor de pro-Europese partijen kunnen miljarden aan Europese fondsen voor Polen vrijkomen. De Europese Unie had dat geld als sanctie bevroren omdat de PiS-partij de voorbije jaren zou hebben bijgedragen aan de uitholling van de rechtsstaat in Polen, onder meer door de vrije pers aan banden te leggen. Begin deze maand demonstreerden in Warschau ongeveer een miljoen mensen tegen de conservatieve partij.