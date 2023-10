Chipbedrijven verliezen flink op beurs na kwartaalcijfers ASML

Chipbedrijven ASML en ASMI hoorden woensdag bij de grootste dalers bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van het kwartaalbericht van chipmachinefabrikant ASML en zetten daarop niet alleen ASML maar ook branchenoot ASMI flink lager.

Volgens ASML-topman Peter Wennink gaat het momenteel even wat minder met de halfgeleiderindustrie. De onderneming, die kampt met exportbeperkingen voor zijn apparatuur naar China, zag het aantal orders in het derde kwartaal flink afnemen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook is het bedrijf voorzichtiger geworden over 2024, dat als een overgangsjaar wordt gezien. Het aandeel werd ruim 3 procent lager gezet. ASMI was de grootste daler in de AEX met een min van 4,5 procent, terwijl chipfonds Besi bijna 1 procent inleverde.

Beleggers verwerkten ook de kwartaalresultaten van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger begon de beursdag beduidend hoger, maar eindigde de handelsdag bijna 2 procent in de min. Het bedrijf is positiever gestemd over de winstgevendheid voor dit jaar, geholpen door kostenbesparingen. Critici wezen er evenwel op dat de onderneming vaker positiever is geworden, maar dat die voorspellingen niet altijd zijn uitgekomen.

De oorlog in Israƫl en de Gazastrook bleef de gemoederen ook bezighouden. Dat maakt beleggers terughoudend. De AEX ging 1 procent lager de handel uit op 729,57 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 793,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent.

Shell was bij de hoofdfondsen aan het Damrak een van de weinige winnaars, met een plus van 0,3 procent. Het olie- en gasconcern en het Qatarese staatsbedrijf QatarEnergy hebben een langjarige overeenkomst gesloten voor het leveren van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Nederland. Ebusco was verder een opvallende daler. De fabrikant van elektrische bussen zakte bij de kleinere fondsen 17,5 procent. Het aandeel was juist al een aantal dagen met een opmars bezig, na de zware koersdreunen van de afgelopen tijd. In Frankfurt steeg Adidas dik 3 procent. Het Duitse sportmerk heeft voor de tweede keer in drie maanden zijn financiƫle verwachtingen verhoogd.