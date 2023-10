BCC: we geven niet meer aan welke winkels geopend zijn

Elektronicaketen BCC geeft door drukte in de winkels niet meer aan welke winkel geopend is en welke niet. “Het is soms zo druk dat op bepaalde momenten de winkel kan besluiten (tijdelijk) dicht te gaan. We kunnen hier geen actuele informatie over geven,” schrijft BCC donderdag op X. Dinsdag en woensdag waren alle winkels van BCC dicht, omdat de keten zich zorgen maakte over de veiligheid van het personeel.

De winkels geven niet door aan de keten of ze open zijn, dus zekerheid geven over al dan niet gesloten filialen kan niet, zegt BCC op X. De enige manier om erachter te komen of een filiaal open is, is door “een bezoekje aan de winkel te brengen”, reageert BCC op vragen via X.

Vorige maand ging BCC, dat 58 filialen heeft in Nederland, failliet. Maandag maakten de curatoren bekend dat er in de webshop geen producten meer verkocht worden en er een faillissementsverkoop is in de vestigingen van BCC.

De faillissementsverkoop in BCC-filialen leidde tot drukte en onrust in de winkels. Volgens berichtgeving van RTL Z op dinsdag, die met medewerkers in de winkels sprak, werd er op de ramen gebonsd door klanten en werden showmodellen van de muur getrokken.