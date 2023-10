Duizenden bedrijven verduurzamen mogelijk te langzaam door vol net

Duizenden bedrijven in Nederland kunnen mogelijk niet snel genoeg verduurzamen omdat het stroomnet in bijna het hele land vol is, zeggen ondernemerskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Omdat bedrijven op steeds meer plekken moeten wachten totdat ze een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen, lopen hun verduurzamingsplannen vertraging op.

Veel bedrijven in Nederland hebben doelen opgesteld en uitgewerkt in plannen om bijvoorbeeld minder gas te gebruiken of minder CO2 uit te stoten, waarbij ze juist meer elektriciteit willen gebruiken. Daarvoor moeten ze een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet aanvragen.

“Veel verduurzamingsplannen staan nu on hold en bedrijven zijn in afwachting van duidelijkheid over wanneer ze op het net kunnen. Het risico is dat hun duurzaamheidsdoelen in gevaar komen”, zegt beleidsmedewerker Suzanne Klaassen van VNO-NCW en MKB-Nederland. Bedrijven doen volgens haar wel “keihard hun best” om die doelen te halen.

Minister Rob Jetten (Energie) waarschuwde deze week dat het elektriciteitsnet op dit moment in alle provincies zo goed als vol is. Netbeheer Nederland meldde dat 6600 bedrijven op de wachtlijst staan voor een aansluiting.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag vreest dat het volle stroomnet onvermijdelijk tot vertraging leidt. Hij denkt dat de duurzaamheidsdoelen van Nederland voor 2030, bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen verlagen met 55 procent, een “race tegen de klok” is. Hoeveel vertraging bedrijven oplopen, hangt er volgens hem van af wanneer ze energie willen verbruiken. “Als bedrijven per se in de spits op het net willen, wordt het heel spannend of ze hun doelen halen en kan vertraging jarenlang duren. In de daluren kan er heel veel, dus kunnen ze op volle kracht vooruit.”

Volgens Van der Gaag en Klaassen moeten bedrijven die hun doelen niet dreigen te halen ook kijken naar andere energiebronnen, zoals aardwarmte uit warmtenetten.

Ook Hans Grünfeld, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), merkt “absoluut” dat het volle elektriciteitsnet zorgt voor vertraging van verduurzamingsplannen. Volgens hem is dit voor een aantal bedrijven “echt een heel groot probleem”, maar voor de industrie vindt hij warmtenetten geen goede oplossing.