Vertrouwenspersoon moet boeren helpen tegen invloed criminaliteit

Boeren en agrariërs in het noorden van het land kunnen binnenkort naar een vertrouwenspersoon stappen als ze worden benaderd door een partij die ze niet volledig vertrouwen. Het platteland is volgens landbouworganisatie LTO Noord een aantrekkelijk gebied voor drugscriminelen, die hun oog laten vallen op leegstaande schuren voor de opslag van illegale spullen. Als boeren het vermoeden hebben dat ze door dit soort mensen worden benaderd, kunnen ze naar deze vertrouwenspersoon stappen.

Boerenschuren op het platteland staan vaak leeg in relatief dunbevolkte gebieden. Het komt volgens LTO Noord steeds vaker voor dat drugscriminelen gestopte boeren of tuinders benaderen om die ruimtes te huren, bijvoorbeeld voor de opslag van illegale goederen als drugsafval of grondstoffen voor drugs.

Regiobestuurder Henk Hulshoff bij LTO Noord legt uit dat de vertrouwenspersoon ook een “signaalfunctie” krijgt, zodat agrariërs weten welke risico’s er zijn. Zij herkennen de signalen van de invloed van criminaliteit volgens Hulshoff niet altijd. “Het is iets wat niet overal aan het daglicht komt. Men gaat er ook heel gewiekst bij te werk”, legt hij uit. “Maar uiteindelijk is de verhuurder verantwoordelijk voor wat er in zijn of haar schuur gebeurt.”

De vertrouwenspersoon, die in december begint, kan agrariërs bijstaan met advies over het wel of niet ingaan op voorstellen van potentiële huurders. Dat advies kan ook gaan over het wel of niet doen van aangifte bij de politie door de boer.