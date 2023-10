CNV: einde langste onafgebroken staking ooit bij Cargill

Na twee weken komt er een einde aan de langste onafgebroken staking ooit bij voedings- en grondstoffenbedrijf Cargill in Nederland, meldt vakbond CNV. De vakbonden zijn namelijk een onderhandelingsresultaat overeengekomen voor een nieuwe cao voor ongeveer zeshonderd medewerker met het bedrijf.

“Cargill heeft een aantal verslechteringen van tafel gehaald, bijvoorbeeld rond de ouderenregeling, sociaal plan en ouderschapsverlof. En we zijn het uiteindelijk eens geworden over een loonsverhoging bovenop de automatische prijscompensatie”, zegt CNV-onderhandelaar Mirjam van Leussen.

De staking begon op 6 oktober, toen werknemers het werk neerlegden bij de locaties van Cargill in de Botlek, Sas van Gent, Bergen op Zoom en Amsterdam. Cargill is onder meer actief in de handel in graan en andere landbouwproducten.

Van Leussen zegt dat ze het resultaat nu gaat voorleggen aan de leden van de bond. “In de tussentijd schorten we de staking op, de productie wordt morgen weer opgestart.”