VN-expert: mensen met minimumloon leven steeds vaker in armoede

Werkende mensen die het minimumloon verdienen leven steeds vaker in armoede, zegt de Belgische armoede-expert Olivier De Schutter van de Verenigde Naties. Volgens onderzoek van de speciaal rapporteur leeft een op de vijf werknemers op de wereld nu in armoede. Dit komt deels door de hoge inflatie. Daarnaast loopt het aantal voltijdsbanen mondiaal terug en dat houdt volgens de studie lage lonen in stand.

Veel mensen worden door hun werkgever gedwongen tijdelijke deeltijdbanen te accepteren en die leveren werknemers minder geld op, staat in het rapport. Ook zouden werknemers vaker onterecht worden behandeld als zelfstandige. “De wereldwijde loongroei nam begin 2022 voor het eerst sinds deze eeuw af”, stelt De Schutter. Hij wijst erop dat de winsten van bedrijven juist zijn gestegen.

Werkende mensen die het minimumloon verdienen en in armoede leven hebben volgens de speciaal rapporteur ook vaak een baan die belangrijk is voor de maatschappij, zoals werk in de zorg. “Het is absurd dat banen die de meeste waarde hebben voor anderen bij de laagst betaalde banen horen, terwijl mensen die sociale schade en milieuschade aanbrengen veel betaald krijgen.” Daarmee bedoelt De Schutter werk in bijvoorbeeld de fossiele industrie, de tabaksindustrie of de financiĆ«le handel.

Vrijdag licht de Belg zijn nieuwe onderzoek over wereldwijde armoede toe aan de Algemene Vergadering van de VN. Dit is een belangrijk orgaan waarvan 193 staten lid zijn. De Schutter wil dat overheden ervoor zorgen dat alle werkende mensen een leefbaar loon krijgen. Hij roept landen ook op om maatschappelijk nuttig werk financieel aantrekkelijker te maken. Werknemers moeten betaald krijgen naar hun bijdrage aan de samenleving, vindt hij.

Mensen met een beroep dat belangrijk is in de samenleving moeten in zijn visie dan ook meer loon krijgen. Werknemers met een baan die de maatschappij juist schade oplevert, zouden wat hem betreft juist een loonplafond moeten krijgen. De expert wil dat overheden een lijst maken van beroepen met de meeste maatschappelijke waarde en een lijst van banen die de meeste schade opleveren. De lonen zouden hierop moeten worden gebaseerd.