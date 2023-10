Volkswagen profiteert van extra vraag in Europa en Noord-Amerika

Volkswagen heeft afgelopen kwartaal financieel geprofiteerd van een toegenomen autoverkoop in Europa en Noord-Amerika. In voorlopige kwartaalcijfers die vrijdag naar buiten zijn gebracht meldt het Duitse autoconcern een stevige groei van de omzet en bedrijfswinst, ondanks dat de onderneming ook last had van verstoringen bij een leverancier als gevolg van de overstromingen in Slovenië.

De fabrikant, die op 26 oktober de volledige kwartaalcijfers zal publiceren, zei dat de omzet in juli, augustus en september met 12 procent groeide tot 78,8 miljard euro. De bedrijfswinst ging daarnaast met ongeveer 14 procent vooruit naar 4,9 miljard euro.

Eerder had het concern, waaronder ook merken als Audi, Škoda en Porsche vallen, al laten weten dat er de voorbije periode zo’n 2,3 miljoen voertuigen afgeleverd waren. Dat is ruim 7 procent meer dan een in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Europa en Noord-Amerika trok de vraag naar auto’s van Volkswagen aan. Dat compenseerde een verkoopdaling van bijna 6 procent in China, eveneens een belangrijke markt voor het bedrijf.

Volkswagen houdt voorlopig vast aan zijn eerdere verwachtingen voor de leveringen en verkopen. Zo denkt het concern in heel dit jaar tussen de 9 miljoen en 9,5 miljoen voertuigen af te leveren. De verkopen groeien waarschijnlijk met 10 tot 15 procent.

De onderneming uit Wolfsburg is wel wat somberder geworden in zijn prognose voor de winst. Volkswagen heeft afgelopen kwartaal namelijk 2,5 miljard euro verlies geleden op zogeheten hedgecontracten waarmee prijsschommelingen op de grondstoffenmarkten worden afgedekt. Dit betreft puur een boekhoudkundig verlies, maar dit drukt niettemin op de marges van het bedrijf.