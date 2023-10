Chinese brouwer onderzoekt medewerker die over gerstemout plaste

Een van de grootste bierproducenten van China is een onderzoek begonnen naar een fabrieksmedewerker, nadat een video viraal ging waarin hij urineerde over een voorraad gerstemout in een magazijn.

De clip met de plassende magazijnmedewerker van brouwer Tsingtao Brewery werd afgelopen donderdag online gezet. De beelden werden tientallen miljoenen keren bekeken op Chinese sociale media. Te zien was dat de medewerker op een hoge muur van een container klautert en vervolgens op de inhoud ervan urineert.

Tsingtao heeft het incident gemeld bij de politie en ook andere veiligheidsinstanties zijn ingelicht. De betreffende partij mout is inmiddels “volledig verzegeld.”

Het in Honkong beursgenoteerde Tsingtao is China’s op een na grootste bierbrouwer.