Chevron koopt Hess in nieuwe megadeal in oliesector

Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron neemt zijn eveneens Amerikaanse branchegenoot Hess over voor 53 miljard dollar, omgerekend zo’n 50 miljard euro. Het is de tweede grote overname in de Amerikaanse oliesector in korte tijd. Eerder deze maand kocht ExxonMobil al sectorgenoot Pioneer Natural Resources voor bijna 60 miljard dollar. Die aankoop was de grootste overnamedeal dit jaar.

Met de grote deals lijken de Amerikaanse olieproducenten er op te gokken dat olie en gas de komende decennia centraal zullen blijven staan in de energiebehoefte van de wereld, ondanks de zorgen over klimaatverandering. Chevron betaalt 171 dollar per aandeel Hess. Dat is een premie van 4,9 procent ten opzichte van de slotkoers van Hess op vrijdag.

De overname zal volledig worden betaald in aandelen. Zo ontvangen de aandeelhouders van Hess voor elk aandeel 1,025 aandelen Chevron. De overname zal onder voorbehoud van de goedkeuringen van toezichthouders en aandeelhouders in de eerste helft van 2024 worden afgerond.

Volgens topman Mike Wirth versterkt Chevron met de aankoop zijn prestaties op de lange termijn en voegt het belangrijke activiteiten toe aan zijn portefeuille. Ook de rendementen voor investeerders zullen een impuls krijgen. Zo verwacht Chevron het dividend over het eerste kwartaal met 8 procent te verhogen en voor nog eens 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen zodra de deal is afgerond.