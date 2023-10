Gasprijs daalt door milder weer en uitblijven grondinvasie Gaza

De Europese prijs voor aardgas is flink gedaald door mildere weersvoorspellingen en volle voorraden. Vrijdag werd de brandstof nog duurder door de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Hoewel Israël doorgaat met luchtaanvallen op Gaza, lijkt het land echter een grootschalige grondinvasie in de Gazastrook uit te stellen. De diplomatieke inspanningen om meer gijzelaars te bevrijden gaan ondertussen door.

De maatregelen om een escalatie van het conflict in te dammen bieden volgens gashandelaren op korte termijn enige verlichting voor de markten. Ook zal het grootste deel van Europa volgens de weersvoorspellingen begin november te maken krijgen met milder dan gemiddelde temperaturen. De bijna volle wintervoorraden en de lager dan normale vraag naar gas door bedrijven en huishoudens zorgen ook voor enige stabiliteit.

Op de Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs voor leveringen in november maandagmiddag met ruim 5 procent tot 48,52 euro per megawattuur. De prijs ligt echter nog altijd zo’n 30 procent boven het niveau van voor de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. In de week na die aanval tikte de gasprijs nog het hoogste niveau sinds februari aan.