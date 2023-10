Geplaagd Philips verhoogt omzetverwachting opnieuw

Het geplaagde zorgtechnologieconcern Philips heeft opnieuw zijn inkomstenverwachting voor dit jaar verhoogd. De in Amsterdam gevestigde onderneming verwacht dat de omzet nu 6 tot 7 procent hoger uitkomt dan vorig jaar, ondanks de aanhoudende problemen met de slaapapneu-affaire. Philips kampte het afgelopen derde kwartaal wel met een dalend aantal nieuwe bestellingen.

Het medisch-technologische bedrijf was drie maanden geleden ook optimistischer over zijn inkomsten voor 2023. Die zeggen niet alles over hoe goed het gaat met Philips, omdat ook veel inkomsten pas later worden gegenereerd door langlopende bestellingen. Onder meer door een lagere vraag vanuit China was het aantal nieuwe orders van juli tot en met september 9 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.