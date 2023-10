Herstel in overslag Rotterdamse haven blijft voorlopig uit

Een herstel van de overslag in de Rotterdamse haven blijft voorlopig uit. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam staat de aan- en afvoer in de grootste zeehaven van Europa onder druk door de beperkte groei van de wereldwijde economie. Ook wijst de havenbeheerder naar geopolitieke spanningen, die zorgen voor dalende handelsvolumes en lagere industriƫle productie.

Volgens nieuwe cijfers is er in de eerste negen maanden van dit jaar 6 procent minder overgeslagen in de Rotterdamse haven. Bij elkaar ging het om iets minder dan 330 miljoen ton. Vooral de overslag van containers en kolen liep terug. IJzererts en schroot, zogeheten agribulk waaronder soja, en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) werden juist vaker overgeslagen.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de Rotterdamse haven in juli liet de overslag nog een min van 5,5 procent zien vergeleken met een jaar eerder. Destijds zei het Havenbedrijf dat er mogelijk in de tweede helft van het jaar al een voorzichtig begin van het herstel zou zijn. Interim-topman Boudewijn Siemons laat weten toch niet verrast te zijn door de nieuwe cijfers. “De overslag in de eerste negen maanden ligt zoals verwacht lager dan vorig jaar, maar in lijn met onze prognoses. De economie heeft de weg naar boven nog niet gevonden en dat blijft wegen op de overslagcijfers.”