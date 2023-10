ASML wil woningmarkt in omgeving van bedrijf vooruithelpen

Chipmachinefabrikant ASML gaat meebetalen aan woningbouwprojecten in de omgeving van het Veldhovense bedrijf. Daarmee wil de onderneming, waar veel expats werken, de nieuwbouw van woningen meer op gang helpen. De wachttijd voor sociale huurwoningen in de regio rond Eindhoven is namelijk flink opgelopen en er speelt een groot woningtekort.

In totaal verwacht ASML “een aantal miljoen euro” te steken in meerdere projecten, waarvoor de onderneming een aantal criteria heeft opgesteld. Het moet bijvoorbeeld gaan om de bouw van betaalbare woningen, vindt ASML. Dat betekent dat een project voor minimaal 70 procent woningen betreft met een maximale koopprijs van 375.000 euro of een huur tot 1100 euro. Ook moeten de projecten elk minimaal honderd woningen opleveren.

ASML belooft zonder winstoogmerk in te stappen in projecten en niet te bouwen voor eigen medewerkers. Het geld is namelijk bedoeld voor huizen voor sociale huurders, mensen met een laag tot middeninkomen, studenten en ouderen. “ASML-medewerkers behoren niet tot de doelgroep”, benadrukt het bedrijf.

Met initiatief doet de onderneming ook wat terug voor de omgeving, is het idee. De afgelopen jaren is het personeelsbestand van ASML fors opgelopen, wat ook voor extra druk op de lokale woningmarkt heeft gezorgd. In Nederlandse media zorgde dat afgelopen tijd voor koppen als “Brabant in de knel door succes ASML”, haalt ASML zelf nog eens aan in een presentatie voor het initiatief. Daardoor werd het voor andere mensen moeilijker om nog een betaalbaar huis te vinden in de omgeving van het bedrijf.