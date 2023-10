ACM komt met nieuw hulpmiddel voor klachtenbrieven

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) komt met een nieuw hulpmiddel dat het voor consumenten makkelijker moet maken om een klacht in te dienen bij een bedrijf, meldt de toezichthouder. De ACM had hier al voorbeeldbrieven voor opgesteld die consumenten kunnen gebruiken voor hun klacht en voegt er een hulpmiddel aan toe. Met het beantwoorden van een aantal vragen wordt door de tool een brief opgesteld.

De voorbeeldbrieven werken als een template die consumenten met een klacht in kunnen vullen en aanpassen op hun eigen situatie. De brieven zijn gratis te gebruiken en opgesteld door juridische experts, zegt de toezichthouder. Met het nieuwe hulpmiddel hoeven mensen volgens de ACM alleen nog de vragen te beantwoorden, alles te controleren en de brief te versturen.

Met de zogeheten invulhulp is het makkelijker geworden om een voorbeeldbrief voor een klacht te gebruiken, meldt directeur Consumenten Edwin van Houten van de toezichthouder. “Consumenten kunnen bedrijven bij de les houden door ze aan te spreken op hun plichten. Vaak heb je namelijk meer rechten dan je denkt. Maar dan moet je wel zelf in actie komen.”