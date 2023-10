Amazon voert verkopen verder op ondanks economische tegenwind

De hoge inflatie en hogere rente weerhouden consumenten er niet van om meer te shoppen bij Amazon. Het Amerikaanse webwinkelconcern heeft de verkopen afgelopen kwartaal weer verder opgevoerd. Ook de cloudtak van Amazon liet groei zien.

Alles bij elkaar bedroegen de inkomsten in juli, augustus en september 143,1 miljard dollar. Dat was 13 procent meer dan een jaar eerder en ook meer dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden. Daarnaast verdrievoudigde de nettowinst ruimschoots tot 9,9 miljard dollar.

In de vergelijkbare periode vorig jaar had Amazon nog veel last van een dure dollar. De omzet buiten de thuismarkt, die in bijvoorbeeld euro’s werd behaald, daalde destijds omdat die na omrekening minder dollars opleverde.

Dit jaar doet de onderneming evenwel goede zaken. Beleggers zien dat ook. De aandelen van Amazon zijn dit jaar al met meer dan 40 procent in waarde gestegen, mede dankzij de afnemende angst voor een recessie in de Verenigde Staten en de koers van topman Andy Jassy om koste wat het kost te blijven inzetten op het vergroten van de winst.

Eerder dit jaar schrapte Amazon nog duizenden banen. Jassy zei toen dat het vanwege de onzekere economie nodig was om de organisatie nog meer te stroomlijnen en dieper in de kosten te snijden.