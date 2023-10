Consumenten bezorgen Amerikaanse economie groeiversnelling

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal een stuk harder gegroeid dan in de voorgaande drie maanden. Dat is onder andere te danken aan gestegen uitgaven van consumenten in de Verenigde Staten, meldt een statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van handel.

Het bruto binnenlands product (bbp) van de VS steeg in het derde kwartaal met 1,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. In het tweede kwartaal groeide ’s werelds grootste economie nog met 0,5 procent.

Naast de sterke uitgaven door Amerikaanse huishoudens, droegen ook hogere investeringen in woningen en overheidsuitgaven bij aan de economische groei. Ook exporteerden de VS meer.

Overigens meldt het Bureau of Economic Analysis zelf een economische groei van 4,9 procent, maar daarbij gaat het om de geannualiseerde meetmethode. Daarbij berekent het statistiekbureau de groei alsof die een heel jaar lang hetzelfde tempo aanhoudt.

Er wordt al lange tijd rekening gehouden met een recessie in de Verenigde Staten. Die zorgen komen door de agressieve renteverhogingen van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve om de hoge inflatie aan te pakken. Daardoor komt er minder geld in de economie beschikbaar. Desondanks presteerde de economie ook nu beter dan verwacht.

De lonen van Amerikanen zijn ook de afgelopen maanden sterker gestegen dan de inflatie, waardoor huishoudens meer kunnen besteden. Werkgevers verhogen de lonen massaal omdat er maar weinig personeel beschikbaar is. De loonstijging loopt wel iets terug.

Voor het komende kwartaal houden kenners dan ook rekening met een vertraging van de economische groei. Het spaargeld van de Amerikanen begint langzaamaan op te raken. Ook worden woningbouwers terughoudender vanwege de grote wereldwijde onzekerheden, ook in economisch opzicht.