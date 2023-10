Focus op rentebesluit ECB en cijfers Unilever en Besi op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de resultaten van de AEX-fondsen Unilever en Besi. Chiptoeleverancier Besi ontving meer nieuwe orders in het derde kwartaal, na dalingen in de afgelopen twee kwartalen. De omzet en de nettowinst namen wel af. Topman Richard Blickman sprak desondanks van solide kwartaalcijfers. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf wel op een flinke omzetgroei ten opzichte van het derde kwartaal.

Levensmiddelenconcern Unilever zag de onderliggende omzet met 5,2 procent groeien tot 15,2 miljard euro, dankzij prijsverhogingen. Het verkoopvolume daalde met 0,6 procent. In de eerste helft van het jaar leverden de duurder geworden boodschappen het bedrijf achter merken als Dove en Knorr ook al meer omzet op.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank verhoogde vorige maand de rente in de eurozone nog voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit. Beleidsmakers van de ECB hebben er echter op gehint dat de rente voorlopig gelijk blijft.

De AEX-index lijkt lager te beginnen aan de nieuwe drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen koersen af op een lagere opening. Buiten het Damrak kwam grote bedrijven als BNP Paribas, Danone en Mercedes-Benz met resultaten.

De Aziatische beurzen gingen donderdag omlaag. Vooral in Japan en Zuid-Korea werden flinke verliezen geleden door forse koersdalingen bij de tech- en chipbedrijven. De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent lager en de Kospi in Seoul zakte 2,5 procent.

Naast Unilever en Besi kwamen ook advies- en ingenieursbureau Arcadis, speciaalchemiebedrijf Corbion, bodemonderzoeker Fugro en biotechnoloog Pharming met cijfers. Arcadis-topman Alan Brookes sprak van een sterke groei en winstgevendheid in het afgelopen kwartaal die ervoor zorgen dat het bedrijf de doelstellingen voor 2023 zal behalen.

Ook Fugro zag de omzet en winst in het derde kwartaal flink stijgen. Ook voor het hele jaar rekent het bedrijf op een sterke omzetgroei. Pharming wist een forse omzetgroei te boeken dankzij stijgende verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de VS. De winst nam wel flink af door hogere kosten. Flitshandelaar Flow Traders zag de handelsinkomsten en de winst in het derde kwartaal flink afnemen.

De euro was 1,0541 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 84,80 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 89,42 dollar per vat.