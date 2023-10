TNO: 1 op 5 thuiswerkers heeft hierover geen duidelijke afspraak

Een op de vijf werknemers die thuis kan werken, heeft hierover geen duidelijke afspraken gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Het aantal werknemers dat thuis werkt, is sinds de coronapandemie fors gestegen en dat lijkt voorlopig niet te veranderen, aldus TNO. Hoewel bijna twee op de drie werknemers nog steeds volledig op locatie werkt, is het aantal thuiswerkuren de laatste vier jaar gestegen van gemiddeld 2,6 uur naar bijna zeven uur per week.

Toch bestaat er volgens TNO nog veel onduidelijkheid over thuiswerken. Veruit de meeste werkgevers staan thuiswerken toe, maar bij slechts een op de drie werknemers is dat formeel vastgelegd. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan dat er informeel een regeling was getroffen en bij een op de vijf waren hierover helemaal geen afspraken gemaakt.

Hybride werken is vooral toegenomen onder mensen die al thuiswerkten voor de pandemie. Bij bijna twee derde van de werknemers, staat het werk het niet toe om vanuit huis te werken. Dat is iets minder dan voor de pandemie.

Werknemers die thuiswerken, combineren dit bijna altijd met werken op locatie. Slechts 6 procent werkt alle dagen vanuit huis, de rest gedeeltelijk (14 procent) of hoofdzakelijk (14 procent) vanuit huis.