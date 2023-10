Turkse centrale bank schroeft rente verder op tot 35 procent

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land verder verhoogd om de torenhoge inflatie in het land aan te pakken. De rente werd met 5 procentpunt opgeschroefd tot 35 procent. De rentestap, de vijfde op rij, was conform de verwachting van economen. In september ging de rente ook al met 5 procentpunt omhoog.

In juni begon de Turkse centrale bank onder leiding van de nieuwe gouverneur Hafize Gaye Erkan al aan een koerswijziging van het monetaire beleid. Toen werd de rente voor het eerst in lange tijd weer verhoogd om de inflatie te bestrijden. In de afgelopen jaren verlaagde de centrale bank onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de rentetarieven juist toen de consumentenprijzen hard begonnen te stijgen.

Door die eerdere renteverlagingen liep de inflatie in Turkije vorig jaar op tot 85 procent. Inmiddels is de inflatie wel afgenomen, maar in september liep de inflatie op tot ruim 61 procent. Dat was in augustus nog bijna 59 procent. De zogeheten reële rente, ofwel de rente gecorrigeerd voor de inflatie, is ondanks de forse renteverhoging daardoor nog altijd flink negatief.