Unilever ontkent te profiteren van hoge inflatie

Unilever ontkent te profiteren van de hoge inflatie van de afgelopen anderhalf jaar. Wereldwijd en in Nederland worden grote consumentenmerken steeds vaker beschuldigd van “graaiflatie”, waarbij ze de winst opvoeren door prijsverhogingen. Maar het Britse voedings- en verzorgingsmiddelenconcern zegt lang niet alle gestegen kosten te hebben doorberekend aan consumenten.

“We hebben in het afgelopen jaar erg hoge kosten gehad en zijn erg selectief geweest met het doorberekenen van die kosten aan consumenten. We hebben niet alle extra kosten opgevangen met hogere prijzen. De winstmarges in met name Europa zijn ook gedaald”, zei topman Hein Schumacher in een toelichting op de cijfers van het afgelopen kwartaal. “Als je kijkt naar wat we willen, een bescheiden margestijging, is dat vrij normaal voor bedrijven in consumentproducten.”

In de maanden juli, augustus en september steeg de omzet van Unilever vooral door prijsverhogingen. Het bedrijf als geheel verkocht juist minder producten, alhoewel de volumes wel weer stegen bij de verkoop van verzorgings- en schoonmaakmiddelen. Bij de update over de prestaties in het derde kwartaal gaf Unilever geen exacte cijfers over winst en winstmarges. In het eerste halfjaar steeg de operationele winstmarge op jaarbasis licht tot 17,1 procent, wat volgens Unilever naast prijsverhogingen ook aan kostenbesparingen lag.