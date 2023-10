Vakbonden bereiken voorlopig akkoord in auto-industrie VS

De Amerikaanse vakbond voor de auto-industrie UAW heeft een voorlopig akkoord bereikt met autoproducent Ford woensdag. De partijen kwamen onder andere een loonsverhoging van 25 procent overeen. De leden van de bond moeten nog over het akkoord stemmen.

De overeenstemming is bereikt na een staking van 41 dagen. De UAW wilde een loonsverhoging van veertig procent, Ford bood negen. President Biden, die in september nog ter plekke was om de stakers een hart onder de riem te steken, toonde zich verheugd over het akkoord.

De werknemers van General Motors en Stellantis staken nog. De beide autoproducenten bieden nu 23 procent loonsverhoging. Meer dan 45.000 werknemers van de drie autoproducenten legden het werk neer. De UAW heeft in de Verenigde Staten 146.000 leden.