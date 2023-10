Vakbonden kondigen stakingen op Belgisch spoor aan

Treinreizigers in Belgiƫ krijgen de komende maanden te maken met grote hinder door stakingen. Spoorvakbonden in het land hebben twee stakingen aangekondigd van elk 48 uur. Ze voeren actie omdat ze ontevreden zijn over reorganisatieplannen bij de Belgische spoorwegen.

Spoormedewerkers leggen op dinsdag 7 november vanaf 22.00 uur het werk twee etmalen lang neer. De tweede staking volgt in december en duurt van 5 tot 7 december, kondigden de bonden COD Spoor, ACV Transcom en VSOA aan.

Volgens de vakbonden nam de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS eenzijdig beslissingen, terwijl inspraak nodig zou zijn van werknemers. Ze zijn onder andere ontevreden over de kortere tijd die conducteurs krijgen om zich op hun werkdag voor te bereiden.

Vakbonden en de Belgische spoorwegmaatschappij houden vrijdag nog gesprekken, als ultieme poging om nog tot overeenstemming te komen. ACV Transcom is sceptisch over de slagingskansen van dat gesprek. Het is niet direct duidelijk of de stakingen ook internationaal treinverkeer raakt dat over het Belgische spoor gaat.