Winst Mercedes onder druk door zwakkere economie en hoge kosten

Het Duitse autoconcern Mercedes-Benz heeft een minder goed financieel kwartaal gedraaid als gevolg van gestegen kosten en zwakkere wereldwijde economische marktomstandigheden. Daardoor staan de verkoopprijzen en winst onder druk.

De operationele winst daalde in het derde kwartaal tot 4,92 miljard euro, vergeleken met 5,34 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van de wagens van Mercedes zakte tot 74.600 euro. Dat was een jaar geleden nog 75.400 euro. De verkoop staat onder druk ​​als gevolg van de aanhoudend hoge inflatie en een langzaam herstel in China, de grootste markt voor Mercedes. Toch verwacht het concern nog steeds dat de winst in heel 2023 uitkomt op ongeveer 20,5 miljard euro, hetzelfde niveau als vorig jaar.

De verkoop in China komt mogelijk verder onder druk te staan door het onderzoek van de Europese Commissie naar vermeende subsidies die de Chinese overheid heeft verstrekt aan Chinese fabrikanten van elektrische auto’s. Bij dat onderzoek zijn ook Mercedes-Benz en andere westerse autofabrikanten betrokken die in China auto’s maken en naar Europa verschepen. Als de Europese Unie extra importheffingen gaat opleggen voor elektrische auto’s die in China zijn gemaakt kan dat dus nadelig uitpakken voor Duitse fabrikanten. Ola Källenius, topman van Mercedes-Benz, verzette zich onlangs tegen beschermende maatregelen. Open markten zijn volgens hem de sleutel tot gezonde concurrentie.

Ondertussen intensiveert de fabrikant van luxeauto’s zijn inspanningen om dit jaar bij al zijn automodellen ook elektrische varianten aan te bieden. Daarmee willen de Duitsers de concurrentie met het Amerikaanse Tesla opvoeren.