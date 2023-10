Aandacht voor cijfers Air France-KLM en Signify op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag uit naar de resultaten van Air France-KLM en Signify. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM beleefde deze zomer zijn beste kwartaal ooit en wist de nettowinst ruimschoots te verdubbelen. Door een sterke vraag naar vliegtickets zaten de vliegtuigen afgelopen zomer voller en kon het bedrijf meer vragen voor een kaartje. Topman Ben Smith sprak van een “solide kwartaal”.

Verlichtingsbedrijf Signify had afgelopen kwartaal opnieuw te maken met een dalende omzet. Het bedrijf kampte vooral met een zwakke markt in China, waar de kwakkelende economie en vastgoedcrisis consumenten voorzichtiger maakt met hun uitgaven. De winst daalde mede daardoor met ruim een kwart tot 83 miljoen euro.

AEX-fonds Universal Music Group (UMG) kwam donderdag nabeurs al met cijfers. Het muzieklabel verdiende afgelopen kwartaal goed aan artiesten als Taylor Swift en de Koreaanse jongensband SEVENTEEN en zag de omzet en winst stijgen. De omzet uit muziekdownloads ging wel omlaag. Dat gold ook voor de opbrengsten van muzieklicenties.

Beleggers verwerken daarnaast de resultaten van webwinkelconcern Amazon en chipmaker Intel. Beide bedrijven presteerden afgelopen kwartaal beter dan verwacht en zagen hun aandelenkoersen in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street stijgen. Op het Damrak zullen de Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI mogelijk profiteren van het goed ontvangen kwartaalbericht van Intel.

De AEX-index koerst af op een hoger begin en ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te openen. De Aziatische aandelenmarkten veerden vrijdag op, ondanks de verliezen op Wall Street. Vooral de tech- en chipbedrijven toonden herstel dankzij de sterke resultaten van Amazon en Intel. De Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger en de beurs in Hongkong klom 2,1 procent.

Op het Damrak liet kaartenspecialist GeoJunxion weten al zijn activiteiten te verkopen aan Road Runner. De aandelen worden verkocht voor 1,10 euro per stuk. De deal heeft een waarde van zo’n 4,7 miljoen euro. Road Runner is in handen van twee aandeelhouders van GeoJunxion, Parkland Resources en Magnus I. Na de verkoop, die waarschijnlijk in januari zal worden afgerond, zal GeoJunxion van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

De euro was 1,0562 dollar waard, tegen 1,0532 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 84,67 dollar. Brentolie werd ook 1,8 procent duurder, op 89,51 dollar per vat.