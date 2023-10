Air France-KLM boekte deze zomer zijn grootste kwartaalwinst ooit

Air France-KLM heeft deze zomer zijn beste kwartaal ooit beleefd. Aan de periode van juli tot en met september houdt het luchtvaartconcern een operationele winst over van 1,3 miljard euro, wat een verbetering is van het record van zes jaar geleden. De winst steeg in het derde kwartaal met bijna een derde vergeleken met vorig jaar.

Door een sterke vraag naar vliegtickets zaten de vliegtuigen afgelopen zomer voller en kon Air France-KLM meer vragen voor een kaartje. Daardoor maakte de fusiemaatschappij hogere kosten voor brandstof en salariskosten meer dan goed.

Vooral budgetmaatschappij Transavia groeide sterk, ondanks de problemen door een tekort aan beschikbare vliegtuigen. Honderden vluchten in de zomervakantie gingen daardoor niet door, maar alsnog was de capaciteit 14 procent hoger dan een jaar eerder en ook ruim boven het niveau van voor de coronacrisis. Het gehele concern zat op 94 procent van het niveau van 2019. Volgend jaar is naar verwachting alle invloed van de coronapandemie weggepoetst.

Air France-KLM kreeg de afgelopen maanden 7 procent meer geld binnen dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de omzetgroei nog 14 procent, maar dat kwam doordat er in dezelfde periode in 2022 nog veel minder werd gereisd vanwege de coronacrisis. Topman Ben Smith spreekt nu dan ook van een “solide kwartaal, geholpen door een sterke vraag in de zomerperiode”. De nettowinst, waarbij ook de kosten voor onder meer belastingen en schulden zijn afgetrokken, verdubbelde ruim tot 900 miljoen euro.

KLM heeft meer moeite om te herstellen van de coronatijd dan de Franse zustermaatschappij. KLM voerde de capaciteit afgelopen jaar op met 5 procent, Air France met 7 procent. De Nederlandse tak boekte een winst van 539 miljoen euro, tegenover 806 miljoen euro voor Air France. De vrachtdivisie van het concern blijft een zorgenkindje, maar de omzetkrimp van een derde is volgens het concern wel stabiel ten opzichte van eerder dit jaar.

De capaciteit op vluchten naar China en Japan is nog altijd maar ongeveer de helft van het niveau van 2019, ondanks dat het aantal vluchten naar die landen dit jaar al fors is opgehoogd na het versoepelen van lokale coronaregels in vooral China. Air France-KLM hield het afgelopen kwartaal zelfs minder over aan zijn vluchten richting Aziƫ en het Midden-Oosten dan vorig jaar.

Zuid-Amerika is daarentegen heel populair. De vliegtuigen die kant op zijn het best gevuld van alle gebieden waar het concern naartoe gaat. Ook Noord-Amerika liet een groei zien.