Gedupeerden miljoenenzwendel dollars en goud zijn geld kwijt

Honderden gedupeerden van een omvangrijke zwendel met nepbeleggingen in dollars en goud zijn hun geld kwijt. In de zaak zijn drie verdachten aangehouden, maar de vele tientallen verduisterde miljoenen zijn volgens het Openbaar Ministerie zoek.

De hoofdverdachte, een 37-jarige vrouw uit Tiel, beweerde grote winsten te kunnen behalen door te speculeren op koersverschillen tussen de dollar en goud. Zij spiegelde beleggers op jaarbasis een rendement voor van 200 procent.

In nog geen twee jaar tijd haalde de vrouw hoogstwaarschijnlijk ruim 56 miljoen euro op bij beleggers. Het geld werd in werkelijkheid uitgegeven aan luxeaankopen en cryptovaluta.

De drie verdachten werden in augustus van dit jaar opgepakt. Sindsdien heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD geprobeerd de verdwenen miljoenen te achterhalen. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto’s, luxegoederen, contant geld, goud en sieraden. Maar het grootste deel van het geld is nog altijd zoek.

De vrouw wordt samen met twee mannen van 31 en 39 jaar verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte.