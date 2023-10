GM haalt alle zelfrijdende taxi’s in VS van de weg

Autobouwer General Motors (GM) stuurt voorlopig geen zelfrijdende taxi’s meer de straat op. Deze week werd de vergunning voor de ‘robotaxi’s’ in Californië opgeschort. Het Department of Motor Vehicles in Californië trok de vergunning in, omdat GM Cruise videobeelden zou hebben achtergehouden van een ongeluk waarbij een voetganger in San Francisco werd aangereden.

GM Cruise had vierhonderd zelfrijdende taxi’s in de stad San Francisco en nog eens tweehonderd in Austin, Houston en Phoenix. Een van de auto’s in San Francisco remde te laat voor een voetganger en reed vervolgens 6 meter door terwijl het slachtoffer nog onder de auto lag. Aan het verzoek om beelden van het ongeluk vrij te geven, gaf GM Cruise geen gehoor. Ook de federale toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration onderzoekt het ongeluk.

Het besluit is een flinke tegenvaller voor GM Cruise, dat op het punt stond het experiment met de zelfrijdende taxi’s uit te breiden naar andere Amerikaanse steden en Japan. GM Cruise laat weten dat het herstel van het vertrouwen van het publiek nu de hoogste voorrang heeft. Daarom zijn alle zelfrijdende taxi’s van de straat gehaald.

GM Cruise dreigt zo een hoofdpijndossier te worden voor moederbedrijf General Motors. Het bedrijf gaf alleen dit jaar al 1,4 miljard dollar uit aan zelfrijdende auto’s. GM-topvrouw Mary Barra herhaalde nog eens dat het bedrijf blijft geloven in de technologie.